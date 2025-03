MTC dispone acciones inmediatas para garantizar la seguridad del puente Chilca, tras denuncia sobre fallas estructurales

12/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la denuncia realizada por el alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca Quezada, sobre las fallas estructurales en el puente que lleva el mismo nombre de su distrito, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció esta tarde, anunciando una serie de medidas para garantizar el tránsito y la seguridad de los usuarios que usan este intercambio vial, ubicado el km 63.5 de la Panamericana Sur.

A través de un comunicado oficial, el MTC informó que dispuso encargar al concesionario COVIPERU, la evaluación estructural del puente Chilca, con el propósito de determinar el estado actual de dicha infraestructura y las acciones correspondientes que se deberán realizar para garantizar su operatividad y seguridad.

Como se recuerda, esta mañana se supo que el referido puente no está a cargo de COVIPERU, sino del MTC. No obstante, pese a no estar bajo su responsabilidad, la empresa solicitó al burgomaestre que tome las acciones que estén dentro de sus facultades, a fin de "aminorar el desgaste estructural del Puente de Intercambio Vial de San Andrés".

Intervención para garantizar la seguridad del puente Chilca

El MTC también dispuso, que un equipo de Provias Nacional (PVN) realice una inspección al puente el día de hoy, con el objetivo de determinar la restricción del tránsito vehicular en el referido intercambio vial.

Asimismo, a través de Provías Nacional, han decidido no otorgar autorizaciones para el tránsito de vehículos con carga especial, hasta que se obtenga el resultado de la evaluación estructural.

En ese sentido, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), se encargará de realizar las acciones de supervisión de la restricción del tránsito vehicular en el punto.

Alcalde denuncia que el puente Chilca no figuraría en el inventario del MTC

En diálogo con Exitosa, el alcalde Félix Choquehuanca Quezada denunció que el puente Chilca no figuraría en inventario del MTC. Dicha acusación se da tras revelar serios problemas estructurales del puente, lo que podría terminar por su colapso, tal como ocurriera con el puente Chancay en febrero último.

"Nos hemos reunido con el viceministro de Transportes hace casi un año y su equipo técnico, en la cual ellos se dieron cuenta que el puente Chilca no figura en el inventario del MTC y el viceministro dijo: 'y si se cae el puente, qué vamos a decir'. Se pusieron de acuerdo para que en el inventario figure el puente Chilca, pero hasta la fecha no figura", advirtió el burgomaestre.

Asimismo, sostuvo que hasta la fecha no hay responsable sobre el puente Chilca, el cual tiene más de 40 años de antigüedad, generando un peligro latente para todos los usuarios que transitan a diario por la mencionada infraestructura.

Tras revelarse la grave denuncia, el MTC toma acciones para garantizar la seguridad del puente Chilca y así evitar una desgracia con resultados fatales.