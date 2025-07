MTC responde a López Aliaga tras ataques: "Comportamiento agresivo y ordinario"

Frente a las últimas acusaciones emitidas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le respondió esta mañana, señalando que su proyecto de tren de Lima a Chosica debe implementarse "acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones".

Como se recuerda, este último fin de semana, el burgomaestre capitalino criticó públicamente al ministro César Sandoval Pozo, a quien acusó de "politizar" su proyecto, el cual está previsto para ser presentado este mediodía en el Parque La Muralla.

A través de un comunicado oficial, el MTC calificó como "agresivo y ordinario" el comportamiento de Rafael López Aliaga hacia su titular. En esa línea, puntualiza que es el ente rector en materia de proyectos de infraestructura vial y comunicaciones. Además, de que sus determinaciones las hace bajo un estricto marco normativo y técnico.

Frente al proyecto que viene impulsado el alcalde de Lima, saludó la adquisición; no obstante, puntualizó que su implementación deberá ser acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones.

Agrega, que, el sector actúa con "seriedad y responsabilidad", más no a "intereses personalistas", las cuales estarían buscando aprovecharse de las expectativas ciudadanas. Asimismo, sostienen que realizarán las verificaciones pertinentes, a fin de emitir la certificación de autorización, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. En ese sentido, garantiza que no ponen trabas a ningún proyecto y que solo hacen cumplir la ley para salvaguardar la seguridad vial.

📌 El #MTC no pone trabas, solo exige cumplir la ley. pic.twitter.com/EIGPUtoBPs

Desde el Callao, Rafael López Aliaga emplazó al MTC y a su titular a que autorice la circulación del tren no solo en Lima Metropolitana, también propuso que llegue hasta el "Primer Puerto". Además, cuestionó la capacidad de gestión de César Sandoval.

"Tenemos un ministro que dice no a todo. No quiere que la gente sea feliz (...) si quiere politizar esto, política tendrá. Pero acá estamos hablando de resolver un problema real para la gente, no de proteger concesiones", aseveró.