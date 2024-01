Mujer desaparece rumbo a su centro laboral en Pueblo Libre: denunció por acoso sexual a un compañero de trabajo

El último viernes, Grosbet Alicia Ccancce Melchor (24) salió de su vivienda con destino a su centro laboral, ubicado en Pueblo Libre. Sin embargo, no se supo más de ella. Antes de su desaparición, la mujer había denunciado por acoso sexual a un compañero de trabajo, identificado como Ricardo Ramos Paucar.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes mientras la fémina se dirigía a su centro laboral. Ante la angustia, la familia de la víctima se contactó con sus colegas, quienes le indicaron que ella nunca había llegada su trabajo.

Grosbet salió de su casa a las 6:10 a.m., con la expectativa de llegar a su trabajo antes de las 8:30 a.m. Sin embargo, nunca llegó, lo que llevó a su familia a realizar una denuncia ante las autoridades.

La hermana de la víctima, Imelda Ccancce, relata que tras horas de angustiosa espera, decidieron investigar a fondo. Fue entonces cuando descubrieron que Grosbet había presentado una denuncia por acoso sexual el 2 de enero de 2024.

El documento policial menciona a Ricardo Ramos Paucar como el presunto acosador, quien resulta ser el hermano del gerente de la empresa donde la fémina trabajaba. La familia sospecha de su implicación en la desaparición, ya que, después de la denuncia, ella informó a sus amigas sobre las persistentes llamadas de Ramos Paucar, indicando que se sentía perseguida.

La última vez que la joven fue vista, llevaba un polo negro, una camisa ploma, pantalón jean plomo, zapatillas verdes militares, y una mochila del mismo color. La familia ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y las autoridades para esclarecer el paradero de Grosbet.

Imelda lamenta la falta de apoyo por parte de la empresa y compañeros de trabajo. A pesar de la gravedad de la situación, la empresa inicialmente se comprometió a proporcionar imágenes de las cámaras de seguridad, pero luego se retractó, argumentando que existe una investigación en curso.

"Al principio me dijeron que sí, que me darían las cámaras. (...) Pero luego ya no me contestaron. Cuando sus amigas fueron les dijeron que no les iban a dar porque todo estaba en proceso de investigación", narró para nuestro medio.