Mujer sufre desmayo en puerta de Hospital Sergio Bernales y no recibe ayuda, según denuncia: "La han dejado"

Una mujer intentó cruzar la avenida Túpac Amaru, pero tropezó con un hueco, dejándola inconsciente sobre la vía. Transeúntes denuncian que la afectada no recibió ayuda del Hospital Nacional Sergio E. Bernales por más de 20 minutos.

La indiferencia del sistema de salud vuelve a evidenciarse y esta vez en Comas. La mañana de hoy, sábado 8 de febrero, una mujer, de aproximadamente de 60 años, quedó inconsciente tras una peligrosa caída. Tras ver la escena, un grupo de personas la pusieron a buen recaudo en la puerta del nosocomio mientras pedían ayuda a gritos para que el personal médico pueda atenderla, pero sus intentos no tenían resultados.

Ni el personal de seguridad, ni doctores salían para socorrer a la mujer, ya que los transeúntes que estaban cuidándola tenían miedo de moverla y que sufriera un daño aún más grande por una posible hemorragia interna.

Luego de 25 minutos, tirada en la puerta del hospital Sergio Bernales, sale un galeno que, aparentemente, se encontraba de salida de su turno y estaba por tomar su bus. Las personas lo interceptan y le piden que tome el pulso a la señora o le indiquen el protocolo a seguir porque seguía sin reaccionar, es así que ante la insistencia y reclamos, el doctor les señala que la lleven a emergencia.

"La están viendo. Para eso se supone que han estudiado para ayudar a la gente. La misma gente ha tenido que juntarse, la han metido dentro (del hospital) y no sabemos cómo está. Nadie ha salido y el doctor solo ha pasado y ha dicho 'yo no sé, llévenlo a emergencia', pero no hizo nada más", señaló una de las testigos, visiblemente indignada por la falta de empatía del personal médico.