Adulta mayor sufrió derrame cerebral y terminó en UCI por falta de atención en hospital Rebagliati

Una mujer mostró su indignación por ver que su madre, una adulta mayor, terminó en UCI porque médicos del área de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati Martins no atendieron a tiempo las complicaciones de su salud.

En diálogo con Exitosa, Tamia Alvarado, visiblemente afectada, reveló que su madre Lina Santiago (86) llegó el pasado lunes 20 de enero caminando al centro médico por algunos malestares como presión alta por varios días, pero el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) "trató de minimizar" su caso asegurando "que no era algo urgente" porque su molestia se habría originado al "ver las noticias".

Sin embargo, al llegar, la hija de Lina se da con la sorpresa de que su progenitora tenía una infección, que no fue controlada, a pesar de que tenía exámenes de laboratorios desde el lunes pasado. El 27 de enero entró como "mayor prioridad" para calmar su dolor, pero debido al hacinamiento y la demora en la atención, fue hospitalizada en silla de ruedas de donde se cayó, golpeándose la cabeza y su presión seguía alta.

"Mamá ya se quejaba de que le dolía la cabeza y la presión que era lo mínimo que debían controlar en cuidados especiales, no fue controlada a tiempo. (...) La doctora me dijo que no, que era estable, que ella solo podía ir a las seis para dar el informe hasta que mi madre se puso grave. (...) Ya le había dado el derrame completo. (...) Entre que pasan 15 a 30 minutos, ya mi mamá no respondía y fue derivada a UCI", contó entre lágrimas.

Incluso, expresó su molestia porque la doctora, que estaba a cargo del cuidado de su madre, mostró su incapacidad porque en vez de medirle la presión sacaba exámenes para ver los niveles de su glucosa, que demoró con el diagnóstico adecuado.

Tamia señaló que al momento de la visita alimenticia se percata, al intentar ponerle la cánula, que no funcionaba bien la válvula que estaba conectada a su madre, y que incluso solo estaba pegada con cinta scotch, además de la falta presencia de un oxímetro y tensiómetro para la presión lo que "habría causado las complicaciones de la salud de su progenitora y que le provocara el derrame".

"Cuando miro hacia la pared no funcionaba la válvula, no estaba pasando el oxígeno. Ya en UCI felizmente ya había oxígeno, pero no había oxímetro y tensiómetro para la presión. (...) Es como vivir en el infierno, llevar a la persona que más amas en el mundo y que no cuenten con las cosas adecuadas y mi madre no pueda respirar", señaló.