Municipalidad de Miraflores responde por estado del Coliseo Manuel Bonilla y explica su actual situación

En diálogo exclusivo con Exitosa, el regidor de la Municipalidad de Miraflores, Francisco Barrón, explicó cuál es la situación en que se encuentra el Coliseo Manuel Bonilla, que en una reciente denuncia se indicó que sería utilizado como una cochera para vehículos.

Ante las cámaras de Exitosa, el regidor Francisco Barrón sostuvo que el complejo deportivo en el 2022 fue adjudicado a una empresa para su refacción, pero al año siguiente la Contraloría indicó que debían tener la nulidad de dicho contrato tras encontrar irregularidades. Seguidamente, el municipio entró en dos arbitrajes, tanto con el supervisor como la empresa contratista, paralizando así las obras.

"Lamentablemente tanto el estadio como el Coliseo que tenemos atrás están parados. No niego que se ve un poco más el Coliseo, efectivamente se ve defectuoso, pero legalmente no lo podemos utilizar para refaccionarlo y tenemos que esperar que los arbitrajes se acaben", indicó en un inicio el funcionario público.

Asimismo, señaló que vienen realizando las diligencias respectivas para agilizar el arbitraje, que esperan salgan a favor de la Municipalidad de Miraflores y así seguir con las obras para remodelar y acondicionar el estadio y el Coliseo Manuel Bonilla.

El regidor Francisco Barrón también agregó que se habrían encontrado fallas geotécnicas en la parte de abajo del coliseo y existirían algunas corrientes de agua llamadas "chorrillos": "la refacción de estas serían un monto súper alto para la municipalidad, entre 40 y 50 millones de dólares", no para remodelar, sino para construir.

En esa misma línea, el regidor del municipio de Miraflores aprovechó en pedir a los vecinos del distrito tener "paciencia hasta la culminación de los arbitrajes para después poder ver bien el tema del relleno sanitario y saber qué hacer con el estadio".