Murió Paul Flores de Armonía 10: Esposa protagoniza desgarrador momento a la llegada del féretro a Piura

La trágica muerte de Paul Flores, integrante de la orquesta 'Armonía 10', ha conmocionado a todo el Perú debido a que se dio en medio de un ataque armado al bus que lo trasladaba junto a sus compañeros hacia otro punto de la ciudad de Lima para llevar a cabo una presentación. Ante ello, sus familiares han decidido velar sus restos y enterrarlo en su natal Piura, por lo que al llegar el féretro, la esposa del cantante no pudo evitar protagonizar una desgarradora escena frente a los presentes.

Familiares, amigos y fanáticos se han reunido en la casa de Paul Flores para darle el último adiós. Sin embargo, durante el arribo al aeropuerto de Piura, la esposa del popular 'Russo', Carolina Jaramillo, fue captada en medio de un doloroso y desgarrador llanto, que desde luego un allegado suyo trató de contener con un fuerte abrazo, pero sin poder lograrlo debido a su triste y trágica pérdida.

Esposa de Paul Flores rompe en llanto en aeropuerto de Piura - Fuente: Latina.

A través de sus redes sociales, Carolina Jaramillo expresó su dolor por la muerte de su pareja Pau l Flores, vocalista de la orquesta de cumbia 'Armonía 10', tras el fatal ataque del que fueron víctimas en la madrugada de este domingo, 16 de marzo,

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo", escribió en un primer momento.