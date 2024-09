Naufragio en Pucallpa: Alcalde distrital revela que embarcación superaba capacidad de pasajeros permitida

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Tahuania, Luis Arechaga García, se pronunció sobre el naufragio sucedido en el río Ucayali. La autoridad edil denunció que la embarcación involucrada llevaba más pasajeros de lo que establece su capacidad, lo cual podría ser uno de los motivos que desencadenó la tragedia.

En el programa Informamos y Opinamos, la autoridad distrital fue consultado por el lamentable suceso que enluta a su localidad. La periodista Karina Novoa se refirió al estado de las embarcaciones, las cuales son utilizadas para la movilidad en la zona. Al respecto, Arechaga mencionó que hubo un exceso en la capacidad de pasajeros.

En ese sentido, Arechaga García teme que este sea el principal motivo por el que ocurrieron los desafortunados eventos. Además, resaltó que de haberse respetado el aforo establecido, probablemente no habría sucedido el accidente.

"Por eso (quizá) han habido fallecidos. Si esa embarcación iba con 60 o 70 pasajeros, no hubiera pasado esto", mencionó afligido.

En exclusiva para Exitosa, el alcalde de Tahuania brindó detalles sobre lo ocurrido en las aguas del Ucayali. Según comenta, el suceso se dio cuando la embarcación, al promediar la 1 de la madrugada, chocó con un madero , el cual produjo un desequilibrio en el navío.

El accidente ha enlutado a su localidad, debido a que se confirmaron 7 fallecidos, entre ellos 5 maestros y dos niños. Sin embargo, se viene intensificando la búsqueda de desaparecidos, debido a que, como mencionó hubieron al menos 150 tripulantes.

Por otra parte, la autoridad menciona que su distrito cuenta con problemas de acceso a distintos puntos de la región. Esto dificultaría cualquier intento de ayuda ante una situación trágica, como la ocurrida recientemente.

"El gran problema que tenemos es la accesibilidad. Tahuania es un lugar muy lejano, y para salir son casi doce horas de viaje, vía fluvial. No hay carretera, no hay vuelos aéreos. Mi persona ha solicitado al MTC vuelos subsidiados para que la población pueda salir", reveló, añadiendo que su población es "sumamente pobre" y no podría costear viajes de este tipo.