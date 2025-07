El 'Neymar ecuatoriano' firmó con Sport Boys, pero llegará tarde para duelo contra Sporting Cristal

24/07/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de hacerse efectiva la venta de Alejandro Hohberg a Cienciano, el Sport Boys no perdió el tiempo y firmó al atacante Fidel Martínez, conocido como el 'Neymar ecuatoriano'. No obstante, los hinchas 'chalacos' no podrán verlo en acción el próximo sábado ante Sporting Cristal, debido a que arribará al país al día siguiente del compromiso.

Debut de 'Neymar ecuatoriano' se hará esperar

El cuadro rosado anunció en horas de la tarde del jueves 24 de julio la incorporación del extremo de 35 años. Con su experiencia, que lo llevó a jugar en México, Uruguay e incluso China, los del primer puerto del Perú se ilusionan con hacer una buena campaña en el torneo Clausura de la Liga 1.

Sin embargo, fue el periodista Gustavo Peralta quien se encargó de aguarle la fiesta a los seguidores de Sport Boys. El comunicador confirmó a través de su cuenta de X que el 'Neymar ecuatoriano' llegará a territorio nacional el domingo, un día después del encuentro por la fecha 2 contra Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao.

"Martínez llega el domingo al Callao. Está bien físicamente. El sábado todos a llenar el Grau", publicó en su red social como una actualización a la primera información en la que confirmaba el fichaje de Martínez.

Las estadísticas del 'Neymar ecuatoriano'

Según datos del portal Transfermarkt, Fidel Martínez debutó en 2011 con el Deportivo Quito de Ecuador en un partido de la Copa Sudamericana. A lo largo de su carrera a nivel de clubes, registra 395 partidos con 110 goles anotados y 61 asistencias. Con la selección de su país disputó 36 cotejos e integró la lista para el Mundial del 2014, aunque sin sumar minutos.

A lo largo de las últimas dos temporadas integró las filas de El Nacional, de la Ligaecuabet Pro, luego de su paso por el Barcelona SC. Jugó solo 10 partidos y marcó en una oportunidad. El único tanto que registra en la presente campaña lo consiguió el 13 de febrero por la primera ronda previa de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Blooming de Bolivia.

De esta forma, Sport Boys se ha reforzado con un jugador experimentado, que ha tenido una trayectoria fuera de Ecuador e incluso siendo considerado para jugar una Copa del Mundo. Sin embargo, la debilidad de este jale radica en la poca actividad este año y la poca productividad que ha tenido como jugador de ataque.