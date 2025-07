Camión sin chofer se despistó y provocó choque múltiple en V.E.S.: Al menos tres vehículos afectados

En Villa El Salvador, un camión volquete se despistó y provocó un choque múltiple en una concurrida avenida. Según se conoció, dos mototaxis y un auto se vieron afectados tras el fuerte impacto del vehículo pesado.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la noche en la avenida El Sol, frente al Parque Industrial. Usuarios compartieron videos de lo sucedido mencionando que el hecho pudo terminar en una tragedia.

En tal sentido, se conoció que, el conductor del camión descendió del vehículo y al parecer, olvidó accionar el freno de mano, lo que hizo que el camión baje por la avenida Separadora Industrial sin chofer. Esto generó que impacte contra dos mototaxis y un auto que transitaban por la zona sin esperar que esto ocurra.

Tras el fuerte impacto, el propio camión y el auto perjudicado dieron vueltas de campana, generando que el conductor del vehículo impactado sea trasladado con urgencia al hospital más cercano del lugar, debido a la intensidad de sus heridas.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Por un momento prolongado, la vía en donde se presentó el choque del camión, fue cerrada por los agentes del orden.

Además, nuestro medio también se aproximó y pudo grabar en video los destrozos que dejó el accidente. En plena pista se observaban partes de las mototaxis que fueron impactadas por el camión que permanecía en el lugar volcado.

Exitosa recogió declaraciones de testigos que estuvieron en el lugar del accidente, quienes brindaron más detalles de lo ocurrido. Según mencionó un varón, uno de los conductores afectados fue trasladado hasta un centro médico, sin embargo, no habría recibido atención médica.

"El camión estaba estacionado y los choferes estaban abajo, me imagino que se desprendió y se vino a toda velocidad. Lo que no nos gustó fue que a nuestro compañero lo llevaron para el hospital y no lo han atendido, se llevaron a la moto", dijo a nuestro medio un compañero de uno de los heridos.