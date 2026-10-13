Dictan 18 meses de prisión preventiva a tres investigados por la muerte de colectivero tras incendio de miniván

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Justicia dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres investigados por la muerte de un conductor de miniván en Los Olivos, cuyo vehículo fue incendiado en la Panamericana Norte, cerca del paradero Primera de Pro. La investigación busca esclarecer cómo ocurrió el ataque y la presunta relación con las extorsiones a transportistas.

Fiscalía investiga el ataque y la presunta participación de tres detenidos

Los investigados son Eder Monsalve Carlys, José Deza Castro y Cristopher La Rosa Cruz, quienes serían integrantes de la organización criminal conocida como 'Los Mexicanos'. La hipótesis fiscal señala que el ataque habría sido cometido para intimidar al conductor por el supuesto incumplimiento de pagos exigidos bajo amenazas.

Las diligencias fiscales buscan establecer la participación de cada investigado en el crimen. De acuerdo con la información difundida, los sospechosos habrían cumplido diferentes funciones durante el ataque. Sin embargo, la prisión preventiva es una medida judicial mientras avanza el proceso y no representa una condena contra los investigados.

🚨#AcciónFiscal | Fiscalía Penal de Lima Norte logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra tres presuntos extorsionadores que habrían ocasionado la muerte del conductor de una miniván en Los Olivos. 🗞️ https://t.co/G79Z3gWszU https://t.co/p6B1G5oXpQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 13, 2026

El caso se relaciona con el incendio de una miniván que terminó con la vida de su conductor. El hecho ocurrió en una zona de la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. Las autoridades investigan si el ataque estuvo vinculado con las amenazas y los cobros ilegales denunciados por trabajadores del transporte.

Transportistas denuncian amenazas y cobros de cupos extorsivos

El caso también se desarrolla en un contexto de denuncias por presuntas extorsiones contra transportistas de Lima norte. Según información difundida por la agencia EFE, algunos conductores señalaron que recibían amenazas y que debían pagar S/40 semanales para evitar posibles represalias. Estos testimonios forman parte del contexto sobre la inseguridad que afecta al sector.

Los reportes periodísticos también recogen que las presuntas exigencias económicas habrían comenzado meses antes del ataque. No obstante, corresponde a las autoridades determinar si esos cobros están relacionados directamente con el asesinato del conductor y establecer las responsabilidades individuales de los investigados.

Implicados capturados.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del incendio, la posible participación de los tres detenidos y la relación del hecho con la banda Los Mexicanos. Los 18 meses de prisión preventiva permitirán que los investigados permanezcan bajo custodia mientras continúan las diligencias, sin que ello adelante una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.

El caso de Los Olivos mantiene como puntos centrales la muerte del colectivero, el incendio de la miniván y las presuntas extorsiones a transportistas. La Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para determinar cómo ocurrió el crimen y si existió una relación entre el ataque y el supuesto cobro de cupos.