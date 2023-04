Organizaciones indígenas advierten que "tomarán justicia por sus propias manos" tras asesinato de líder asháninka Santiago Contoricón

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el vocero de las organizaciones indígenas de Yavarí-Tapiche de Orpio (Loreto), Apu Tito Sajami Andrade, indicó que los pobladores optarán por hacer "justicia por sus propios medios" debido a que las autoridades no estarían actuando frente al asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón.

"(¿Ustedes van a hacerse cargo de tomar la justicia en sus propias manos?) Claro, porque no existe ningún resultado positivo de parte de la justicia, la cual muchas veces está coludida con los grandes intereses", declaró para nuestro medio.

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Sajami Andrade sostuvo que los dirigentes vienen exigiendo justicia a fin de que la muerte del representante indígena no quede impune.

En relación al bloqueo de las vías terrestres y acuáticas, expresó que las comunidades se han unido para manifestarse en las calles y mostrar su disconformidad ante la indiferencia de la muerte del representante asháninka.

"Hoy los pueblos organizados estamos pretendiendo salir a las calles porque se tiene que hacer justicia por la muerte de nuestro hermano. Estamos más fuertes que nunca porque la unidad hace la fuerza", declaró para nuestro medio.

Asimismo, explicó que las amenazas hacia las comunidades indígenas se han dado desde más de 50 años. Según comenta, estas vendrían por parte de taladores de madera que buscan vulnerar los territorios que ellos protegen.

"Es una preocupación que nosotros tenemos. Es cierto que nos está costando la vida, pero nosotros debemos de defender lo que es nuestro territorio, lo que es la vulneración de nuestro derechos", expresó.

Indefensos ante amenazas

De acuerdo a Sajami Andrade, el líder asháninka Santiago Contoricón ya había sido amenazado antes de su muerte; sin embargo, las autoridades no brindaron las medidas de protección correspondientes.

"Hoy las leyes existen en el Perú, pero realmente no están defendiendo lo que son nuestros derechos. Estamos tomando las riendas del caso para nosotros mismos protegernos", manifestó.

En esa misma línea, relató que en anteriores ocasiones los pobladores han acudido a las comisarías dando aviso de lo que ocurre en sus territorios, pero las autoridades solo les ponen impedimentos para asistirlos.

"Tú te vas a la policía, o a donde una autoridad, y lo primero que dicen es que no hay personal, no hay gasolina, no podemos ir...entonces, nosotros bien organizados vamos a actuar y no permitiremos que mancillen nuestros derechos", acotó Sajami.

El vocero argumentó que su desconfianza hacia las autoridades se basa en la aparente complicidad entre los funcionarios y los taladores ilegales, a quienes culpa como sus agresores.

"Ya no podemos tener confianza en la autoridad porque para mí se prestan para apoyar a los taladores ilegales que atentan contra la vida y la salud de nuestra población", contó.

De esta manera, Apu Sajami indicó que los pueblos indígenas "tomarán justicia por sus propias manos" ante la indiferencia de las autoridades sobre la vulneración de sus derechos.