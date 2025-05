Padre de piloto Ashley Vargas: "No voy a perder las fuerzas para seguir buscando a mi hija"

27/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A una semana de la desaparición de la piloto Ashley Vargas, durante una misión de instrucción en navegación táctica en la ciudad de Pisco (Ica), su familia denunció una reducción en las labores de búsqueda y el aparente desinterés de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para continuar con las operaciones.

La joven oficial fue reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo y hasta la fecha no se han encontrado rastros de la aeronave KT-1P ni de su ocupante. Durante declaraciones a la emisora Exitosa, el padre de la piloto manifestó que no perderá las fuerzas ni la esperanza de encontrar a su hija.

Acompañado por el abogado de la familia, José Ocampo, indicó que las labores de rastreo oficiales se han debilitado y que actualmente la búsqueda se sostiene principalmente con apoyo civil.

¿Quiénes están colaborando actualmente en la búsqueda?

Según Ocampo, en los últimos días el operativo de búsqueda ha contado únicamente con la participación de voluntarios civiles y bomberos procedentes de distintas regiones del país.

"Tenemos la ayuda de gente que ha llegado de Huacho de manera civil a ayudarnos, de bomberos que han venido desde lejos. Son los únicos que están en altamar tratando de buscar y hacer alguna actividad para encontrar el avión", sostuvo.

Por el contrario, señaló que la presencia institucional de la FAP en la zona ha disminuido considerablemente. "No hay helicópteros, no hay aviones, no hay drones, no hay personal.

No hay embarcaciones que patrullen la zona. Realmente nos encontramos en un estado de desesperación", declaró. La familia ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que colabore con equipos tecnológicos y logística especializada para continuar con las tareas de búsqueda.

¿Qué dice la Fuerza Aérea sobre el operativo?

En respuesta, la Fuerza Aérea del Perú emitió un comunicado en el que asegura que la aeronave desaparecida contaba con mantenimiento técnico adecuado y que las operaciones de búsqueda han sido ampliadas, pese a las condiciones climáticas adversas. Indicaron que el operativo involucra al Ejército, la Cruz Roja, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía.

"Todas estas acciones reafirman el absoluto compromiso de la Fuerza Aérea con nuestra piloto y su familia, a la cual se le viene brindando el apoyo y sostenimiento emocional y material que amerita esta penosa situación", señala el pronunciamiento oficial.

La familia de Ashley Vargas continúa a la espera de resultados en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de información directa. Mientras tanto, las labores de búsqueda se mantienen activas, aunque con una participación mayoritaria de voluntarios civiles.

La Fuerza Aérea sostiene que cumple con los protocolos establecidos, aunque los familiares insisten en la necesidad de reforzar los esfuerzos y mantener una comunicación más directa y efectiva.