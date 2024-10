¿Pedro Castillo en grave estado de salud? Esto dijo el jefe del INPE sobre las declaraciones de Lilia Paredes

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, se pronunció acerca del estado de salud del expresidente Pedro Castillo luego de que su esposa, Lilia Paredes, afirmara que el exmandatario se encuentra mal.

En declaraciones a Canal N, el representante del INPE señaló que desconocía las declaraciones de la exprimera dama y aclaró que el exjefe de Estado se encuentra estable. Además, indicó que no se ha reportado ninguna alerta respecto a este aspecto.

"Me entero por usted de esas declaraciones. Le puedo garantizar que el estado de salud del interno que me menciona es estable. No tenemos ninguna alerta de que su estado de salud se encuentra afectado", declaró para el medio local.