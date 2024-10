Lilia Paredes reaparece entre lágrimas y dice que Pedro Castillo está mal de salud

La ex primera dama, Lilia Paredes, se refirió a la salud de su esposo, el expresidente Pedro Castillo, comentando que se encuentra mal de salud y que solo se comunica con él mediante un teléfono "Monedero". Asimismo, agradeció al pueblo mexicano, Manuel López Obrador y la flamante presidenta Claudia Sheinbaum de brindarle asilo en su país.

Quien luego del intento de autogolpe de estado aquel 7 de diciembre de 2022 fuera asilada en la embajada de México y posteriormente llevada a suelo del país norteamericano, se refirió a la salud de su esposo. Comentó que se puede comunicar con él mediante un "Teléfono monedero" y que, aunque no especificó por qué, él se encuentra mal de salud.

En otro punto, lamentó que su esposo, el encarcelado expresidente, no haya estado presente junto a los demás mandatarios de la región. Entre lágrimas expresó su pena por no poder encontrarse en el Perú, pese a contar con un supuesto asilo privilegiado, quien alguna vez negó recibir una pensión de 10 mil dólares mensuales.

Asimismo, se refirió a la investigación periodística que reveló Cuarto Poder en el que se dan cuenta ciertos viajes que habría hecho el hijo de los Castillo Paredes, Arnold.

"Los grandes medios no tienen de qué hablar. Les duele que un joven como mi hijo se haya ido al extranjero. Yo no le pagué el pasaje a mi hijo; fueron familiares en España quienes lo hicieron. Me duele como madre. Algún día el dolor que me causan, algún día mis lágrimas, llegarán a esas personas que juzgan injustamente la vida de mi hijo", reprochó.