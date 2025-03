Pedro Castillo intentó cometer un autogolpe de Estado similar al de Alberto Fujimori, según Lucas Ghersi

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el constitucionalista Lucas Ghersi se refirió al juicio que afronta Pedro Castillo por el caso 'Golpe de Estado. El abogado considera que el expresidente sí tuvo la intención de instaurar un gobierno de facto, y tomó como referencia lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe.

Castillo quiso dar un autogolpe como Fujimori, afirma Ghersi

Durante el programa 'Hablemos Claro', Ghersi y Walter Ayala, abogado del expresidente, tuvieron un debate respecto a la acusación contra Castillo Terrones, quien es señalado por haber incurrido en el presunto delito de rebelión. Por su parte, el constitucionalista indicó que el ex jefe de Estado quiso concretar un golpe para tener el poder absoluto de las instituciones.

"El señor Pedro Castillo no era cualquier persona, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando Castillo lee este manifiesto, busca borrar del mapa el Estado de Derecho en el Perú. No solo cerrar el Congreso, sino el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía, prácticamente concentrar todo el poder en su mano", expresó en un inicio.

Por tal motivo, cuestionó que la izquierda peruana haya construido una narrativa criticando el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, y que ahora no hagan lo propio con el caso de Pedro Castillo. Además, hizo hincapié respecto a la intención del expresidente, señalando que, desde un aspecto penal, " el fracaso del golpe no quiere decir que no lo hubo".

"En este caso, (Castillo) intenta cometer un autogolpe muy similar. Y es mentira que el señor Castillo estaba haciendo una declaración retórica, porque había gente que estaba coludida con él, y se intentó un levantamiento de fuerza para llegar al Estado de Derecho. Es mentira que fue una declaración retórica. Fue un intento de golpe de Estado fallido", puntualizó.

Ayala rechaza comparación entre Castillo y Fujimori

Por su parte, la defensa legal de Castillo Terrones expresó su discrepancia con las declaraciones de Ghersi. Walter Ayala indicó que no se puede comparar lo acontecido el 5 de abril de 1992 con el discurso del 7 de diciembre de 2022, debido a que las acciones llevadas a cabo en estas fechas fueron totalmente distintas.

"Fujimori, cuando dio el golpe de Estado, cerró el Congreso. Castillo no cerró el Congreso. Cuando Fujimori dio el golpe, salieron los tanques a la calle y tomaron los canales de televisión. Acá vemos que los canales son libres (...) No podemos hacer una comparación porque no hay un centímetro de comparación", manjfestó.

Esto contradijo las declaraciones del constitucionalista Lucas Ghersi, quien señaló que Pedro Castillo sí intentó un levantamiento de fuerza en el fallido golpe de Estado, al mismo estilo que Alberto Fujimori en 1992.