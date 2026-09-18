Asociación Civil Transparencia solicita al JNE que se pronuncie sobre las candidaturas de las autoridades que buscan reelegirse

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asociación Civil Transparencia solicitó una "definición general, clara y oportuna" al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con referente a la candidatura de ciertas autoridades en funciones que están postulando como primer regidor en sus respectivas jurisdicciones, en el marco de las elecciones regiones y municipales que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre.

A través de un comunicado difundido este viernes 18 de septiembre, la entidad se dirigió al titular del organismo electoral, Roberto Burneo, con la finalidad de que especifique si los alcaldes postulantes pueden asumir nuevamente la alcaldía por aplicación de las reglas de sucesión, determinando si ello resulta compatible con la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución.

Organismo solicita al JNE un criterio "claro, público y general"

En el marco de esta polémica que empezó con la candidatura del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como primer regidor en la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana, 14 de los 26 partidos políticos que participan en los comicios emplazaron la semana pasada al JNE a fijar posición sobre si entregará o no credenciales como alcalde para este caso y similares, de obtener el respaldo popular.

Sobre este punto, el pasado 5 de septiembre, el presidente del JNE indicó que no hay ninguna "modalidad" de reelección encubierta en el Perú. En ese sentido, Transparencia exhortó al organismo electoral a establecer un "criterio claro, público y general" sobre esta figura que ha sido repetida en una buena parte de distritos de la capital.

Así como, brindar información oportuna a la ciudadanía sobre las reglas aplicables y sus posibles consecuencias para la conformación de los gobiernos municipales, de manera que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio de manera informada.

Del mismo modo, solicitó al JNE que las reglas de participación en los debates electorales sean "claras, públicas y uniformes", de modo que la ciudadanía conozca

oportunamente quién representa a cada organización política y pueda informarse sobre quienes podrían asumir responsabilidades públicas.

Candidatos a la alcaldía de Lima ya saben los días que debatirán

El pasado 14 de septiembre, el JNE realizó el sorteo para los debates de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, previstos para los días 21 y 22 del mes en curso. Es importante mencionar que, según el padrón electoral, existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades regionales y municipales, los cuales ascienden a 13 148.

En ese sentido, la primera jornada del debate, programada para el lunes 21 de septiembre, contará con las siguientes 13 organizaciones políticas:

Partido Cívico Obras

Coalición Transformadora Tierra Verde

Partido Morado

Frepap

Somos Perú

Juntos por el Perú

Pueblo Consciente

Batalla Perú

Alianza para el Progreso

Partido Patriótico del Perú

Ahora Nación

Demócrata Verde

Podemos Perú

Asimismo, para la segunda fecha, prevista para el martes 22 de septiembre, participarán los 13 partidos políticos restantes, los cuales se mencionan a continuación:

Partido del Buen Gobierno

Partido Popular Cristiano

Avanza País

Renovación Popular

Alianza Venceremos

Fuerza Ciudadana

Acción Popular

Perú Libre

Visión Perú

Apra

Progresemos

Frente de la Esperanza

Fuerza Popular

Sobre el formato del debate que se desarrollará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, estará dividido en cuatro bloques. En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.

El segundo espacio estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos. Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía.

Finalmente, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual tendrán un minuto y medio.