ONPE alerta sobre falsa página que ofrece pago de S/165 a miembros de mesa: advierten sobre riesgo de estafa

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una advertencia dirigida a los ciudadanos que participarán como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego de detectar una página web falsa que difunde información sobre la compensación económica de S/165 por cumplir esta función durante la jornada electoral.

ONPE alerta sobre página web falsa de compensación económica

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la entidad electoral alertó sobre la existencia de este sitio y advirtió que la página no es auténtica. El mensaje busca prevenir que los ciudadanos confíen en plataformas que utilizan información vinculada al proceso electoral para generar confusión.

La página señalada presenta información relacionada con la compensación económica para los miembros de mesa y utiliza elementos visuales asociados al proceso electoral. Sin embargo, la ONPE precisó que se trata de un sitio falso.

Esta advertencia cobra importancia debido a que la compensación económica de S/165 es un tema de interés para las personas que ejercerán esta responsabilidad. Por ello, los ciudadanos deben verificar el origen de las publicaciones antes de proporcionar información personal o ingresar a páginas que prometen detalles sobre el beneficio.

La entidad no indicó en el comunicado cuántas personas habrían ingresado al sitio ni si se han reportado víctimas. Por ese motivo, la alerta se centra en prevenir posibles riesgos y evitar que los usuarios compartan sus datos a través de plataformas no autorizadas.

🔎 Para proteger tus datos personales, no ingreses a enlaces sospechosos. Infórmate sobre las fechas de pago únicamente a través de nuestros canales oficiales. #ERM2026 October 13, 2026

¿Cómo evitar caer en páginas falsas sobre el pago a miembros de mesa?

Ante esta situación, la ONPE exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al buscar información sobre la compensación económica y otros procedimientos vinculados con las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ONPE ha habilitado una plataforma para consultar el estado de la compensación económica, por lo que se recomienda utilizar el enlace oficial (click aquí) del organismo electoral para realizar el seguimiento.

En una segunda publicación, la institución reforzó su recomendación con un mensaje directo: "Para proteger tus datos personales, no ingreses a enlaces sospechosos. Infórmate sobre las fechas de pago únicamente a través de nuestros canales oficiales".

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, los ciudadanos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verificar la fuente: consultar las publicaciones difundidas por las cuentas oficiales de la ONPE.

consultar las publicaciones difundidas por las cuentas oficiales de la ONPE. Evitar enlaces sospechosos: no ingresar a páginas recibidas mediante mensajes o publicaciones cuya procedencia no pueda confirmarse.

no ingresar a páginas recibidas mediante mensajes o publicaciones cuya procedencia no pueda confirmarse. Proteger los datos personales: no proporcionar información privada en plataformas no verificadas.

no proporcionar información privada en plataformas no verificadas. Consultar las fechas de pago: esperar los anuncios oficiales de la entidad electoral antes de realizar cualquier trámite.

La advertencia de la ONPE busca evitar que los miembros de mesa sean víctimas de posibles engaños relacionados con la compensación de S/165. La principal recomendación es no confiar en páginas que imitan la imagen institucional y verificar cualquier información mediante los canales oficiales antes de compartir datos personales o realizar alguna gestión.