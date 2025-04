PNP en crisis: Policías carecen de 50 mil efectivos, armamentos y patrulleros, denuncia Pérez Rocha

En exclusiva para Exitosa, el general PNP Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), se refirió a la crítica situación que atraviesa la institución que alguna vez lideró. Según argumentó, las deficiencias estructurales son profundas y limitan gravemente la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

En diálogo con Pedro Paredes, el exjefe de la PNP indicó que existe un grave déficit de personal policial, especialmente en áreas de prevención. Estas declaraciones se dan en el marco de la reciente declaración de emergencia hecha por el Congreso de la República hacia la institución castrense.

Además, reveló que hace cuatro décadas no se renueva el armamento policial ni las municiones, lo que impide una capacitación adecuada para el uso de armas de fuego ante situaciones de riesgo.

"Lo segundo, sabemos también que hace 40 años no se adquieren armamentos de puño para uso policial, no se ha comprado municiones y menos fusiles. Esto ya lo conocemos y, lamentablemente, el personal no tiene ni capacitación ni el aspecto de uso de armas de fuego", agregó.