Presidenta de Red de Ollas Comunes denuncia que el Estado les ha recortado su presupuesto

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, denunció que el Estado peruano les redujo el presupuesto que manejan, resultando sumamente perjudicados al momento de brindar el servicio a las familias del país.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en el programa 'Exitosa Perú', Palomino dio a conocer que de S/3.60 que se disponía para cada persona, finalmente el presupuesto se redujo a S/2.20, siendo este un monto al que calificó como "insuficiente".

Asimismo, se cuestionó respecto a quién podría alimentarse con un presupuesto que, según consideró, es muy bajo. Y es que en el país existen más de 4 mil 500 ollas comunes que velan por más de 280 mil familias a nivel nacional.

"¿Quién puede comer con ese presupuesto si existen más de 4 mil 500 ollas comunes, más de 280 mil familias que existen a nivel nacional? Pero, esto nos está golpeando duro, en cada paso que damos. En el Perú no tenemos un presidente, no tenemos autoridad (...) el sueldo mínimo no alcanza porque todo ha subido", continuó explicando.