Presidenta del TC se opone a la pena de muerte y defiende la resocialización: "No es necesaria en el siglo XXI"

En los últimos meses, diversas autoridades del gobierno y hasta la propia Dina Boluarte han expresado su deseo de instaurar la pena de muerte en el Perú para frenar el avance de la delincuencia. Según su parecer, este castigo permitiría amedrentar a las personas que actualmente se dedican al sicariato y la extorsión en gran parte del país.

A propósito de ello, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dejó en clara su posición asegurando que esta drástica medida no es necesaria en estos tiempos.

En primera lugar, la mandamás del TC aseguró que actualmente el Poder Judicial tienen las herramientas necesarias para aplicar todo el peso de la ley sin la necesidad de la pena de muerte. Además, señaló que en otros país este castigo no ha servido para frenar el avance de la delincuencia como se pretende hacer en el Perú.

En esa misma línea, Luz Pacheco reafirmó su confianza en la resocialización dentro de los penales por lo que exhortó a las autoridades a no buscar la venganza a través de las sentencias.

"Personalmente, no es necesaria la pena de muerte en siglo XXI porque tenemos suficientes medios para que la sociedad se proteja, si se emplea bien todas sus capacidades. No podemos volver esto como una especie de circo romano, yo creo que lo hay que buscar es resocializar a las personas y tener no un sistema de venganza a través de las condenas, sino un sistema en que la personas pueda salir adelante", indicó a los medios.