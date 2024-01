Prisión preventiva contra policía: Padre de Rosalino Florez exige "justicia más rápido" para fallecidos en protestas

06/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el padre de Rosalino Florez Valverde se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión preventiva contra Joe Torres Lovón, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la muerte de su hijo. Según indicó, quiere "justicia más rápido" para todas las víctimas de las protestas.

Durante diálogo con Pedro Paredes para Hablemos Claro, José Florez evidenció su temor de que el presunto asesino de su descendiente sea excarcelado en el próximo año y medio, en caso la justicia no haya dictado una resolución para entonces.

"Ahorita está entrando a prisión preventiva, pero quiero justicia más rápido porque es una prisión preventiva de un año y medio, después puede (ser excarcelado)", dijo a nuestro medio.

En ese sentido, rememoró supuestos actos de amedrentamiento contra su familia de parte de agentes de la PNP. A detalle, sostuvo que efectivos vestidos de civiles visitaron el hospital donde se hallaba internado su hijo— antes de que perdiera la vida tras 69 días de agonía— para preguntar sobre su estado de salud.

"En el hospital algunos policías me preguntaron 'cómo está tu hijo', 'en qué situación está'. (¿Iban policías vestidos de civiles preguntando por la situación de su hijo?) Sí, exactamente", añadió en su intervención.

Finalmente, se refirió a la presidenta Dina Boluarte, contra quien marchó su pariente el pasado 11 de enero del 2023. "No tiene sangre, no tiene conciencia porque aún no renuncia. Son casi 72 fallecidos en otros departamentos. Yo quiero justicia para ellos", indicó.

Primer policía encarcelado por muertes en protestas

El PJ dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón por el presunto delito de homicidio calificado en presunto agravio del joven Rosalino Florez Valverde (22), en el marco de las protestas en Cusco contra el Gobierno.

A través de sus redes sociales, la entidad judicial, a través del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de Torres Lovón al no presentarse a la audiencia.

De esta manera, el padre de Rosalino Florez evidenció su temor de que el presunto asesino de su hijo sea excarcelado tras cumplir prisión preventiva, en caso la justicia no haya dictado una resolución para entonces.