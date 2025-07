Proponen crear 'GEIN venezolano' para infiltrarse y combatir a las bandas criminales extranjeras en Perú

23/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Felipe Salas Zegarra, explicó su propuesta de crear un 'GEIN venezolano' para infiltrarse en las bandas criminales y así puedan combatir la situación de criminen organizado que atraviesa el Perú.

Se busca seguir el accionar de EE. UU.

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el letrado explicó que actualmente las políticas criminales que se tienen en el país, no están brindando resultados. "Vemos una criminalidad desbordada", añadió.

"La propuesta es, no necesariamente que sean parte de la Policía, pero sí que se contraten como detectives. Actualmente en nuestro país, hay una diversidad de expolicías venezolanos preparados, incluso en los mejores ejércitos del mundo", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Salas indicó que se propone realizar esta práctica que se realiza en Estados Unidos (EE. UU.), en estados como Alaska, California, Hawái, entre otros, tienen una flexibilización policial, lo que consiste en captar a residentes o migrantes legales para que trabajen para la policial local.

Sobre la contratación de dichos agentes

En tal sentido, indicó que no se plantea que los extranjeros sean parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero sí se les puede contratar como detectives, ello, en el marco de que el territorio peruano actualmente, existe una gran diversidad de expolicías venezolanos que fueron preparados por los mejores ejércitos del mundo.

Además, precisó que la contratación de este personal dependería de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), debido a que tienen un presupuesto especial para este tipo de contrataciones. Estos serían puestos a disposición del Ministerio del Interior (Mininter), quienes lo comandaría.

"En lo que ayudarían sería en poder infiltrarse en las organizaciones criminales, poder hacer el trabajo de agente encubierto. Es claro que la cultura venezolana es totalmente distinta a la de nosotros. Uno sabe cómo piensa un peruano, pero no sabe cómo piensa un venezolano. Su apariencia física es totalmente distinta", fundamentó el abogado penalista.

Se infiltrarían en las bandas criminales

Cabe mencionar que, la finalidad de infiltrar a los agentes venezolanos en las diferentes bandas criminales, resultaría ser terminar desbaratando la misma. Este realizaría el trabajo de un agente encubierto.

Según precisó Felipe Salas, hasta el momento, aún no se ha presentado formalmente esta propuesta ante alguna institución, sin embargo, no descartó realizarlo. "Si las políticas criminales que tenemos no funcionan, hay que ser innovadores", enfatizó.

