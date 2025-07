ANCP se une al paro de transportistas para el 24 y 25 de julio ante crisis de inseguridad: "Es una lucha justa"

Este jueves 24 y viernes 25 de julio se ha convocado a un nuevo paro de transportistas en todo Lima y Callao como medida de protesta ante la crisis de inseguridad que se vive. Como se recuerda, este sector es uno de los más golpeados en todo el país ya que a diario se reportan choferes y cobradores que pierden la vida a manos de estos delincuentes.

A solo horas del inicio de esta paralización, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, para conocer su postura. El dirigente dejó en claro que su gremio se unirá a este lucha del 24 y 25 de julio y no del 27 y 28 como anunció otro sector.

De acuerdo a su postura, nuestras autoridades han mostrado una indiferencia preocupante ante la ola de crímenes que se vive en todo el territorio. Por ello, consideró esta medida como una lucha justa ante el gobierno de Dina Boluarte.

"Ellos son los ilegales que no les interesa la vida de los peruanos, no les interesa como el país se desangra. Nos falta de todo en este país. Nosotros los conductores hemos optado por el 24 y 25 ya que el 27 y 28 no habrá nada. Julio Campos está apoyando a los sectores sociales y colectivas y creo que es una lucha justa no estamos en contra y nuestro gremio va apoyar estas movilizaciones", indicó.