Puente Piedra: fuerte accidente entre bus de VIPUSA y cúster informal deja al menos ocho heridos

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Puente Piedra, se registró un accidente de tránsito durante la madrugada. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 a. m., en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte, a la altura del cementerio Parque del Recuerdo y el Hospital de Solidaridad.

¿Quiénes chocaron?

El accidente de tránsito involucró a un bus de la empresa de transporte público VIPUSA, línea C, y una cúster de transporte informal conocida como 'Los Anconeros'. El hecho ocurrió en el distrito de Puente Piedra, donde ambas unidades quedaron afectadas y generaron una importante congestión vehicular.

Tras el choque, la Municipalidad de Puente Piedra y EMAPE iniciaron los trabajos para retirar los vehículos de la zona y liberar la vía. La unidad de 'Los Anconeros' fue trasladada a la comisaría del distrito, mientras que el bus de VIPUSA permaneció en el lugar para realizar labores mecánicas antes de ser removido.

Colaboradores de la Municipalidad de Puente Piedra y EMAPE se encargaron de la unidad de VIPUSA

¿Cómo se produjo el accidente?

De acuerdo con lo señalado por algunos transeúntes a Exitosa, el bus de la línea C se encontraba detenido y varado debido a una falla técnica que habría sido advertida por el conductor. En ese momento, la cúster de 'Los Anconeros' habría impactado contra la parte posterior del vehículo.

El fuerte impacto provocó que varios pasajeros resultaran afectados y requirieran atención médica. Las circunstancias exactas del accidente serán determinadas durante las diligencias correspondientes.

Ocho personas resultaron heridas

Producto del choque, ocho personas resultaron heridas de gravedad. Los pasajeros, entre ellos personas de diferentes edades, fueron auxiliados y posteriormente trasladados a un centro médico cercano para recibir atención especializada.

Mientras tanto, los conductores de ambas unidades fueron trasladados a la comisaría de Puente Piedra, donde participan en las diligencias destinadas a esclarecer las responsabilidades por el accidente.

Tránsito se vio afectado

El accidente también ocasionó una considerable congestión vehicular, con tránsito prolongado en un perímetro de hasta ocho cuadras. Durante las labores de retiro de las unidades, se exhortó a los conductores a utilizar la vía auxiliar para evitar mayores complicaciones en la circulación.

La parte trasera de la unidad de la línea C de VIPUSA fue la más afectada

Esta madrugada se registró un accidente vehciular cerca de las 5:00 a. m. en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 29 de Puente Piedra, dejando ocho personas heridas y afectando el tránsito en la zona.