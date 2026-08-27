Exponen que integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos que conocía por app de citas gay

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una inesperada confesión durante el espectáculo de Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner dejó a más de uno con la ceja levantada. Una seguidora contó una experiencia que habría vivido con un integrante de Esto es guerra, quien, según su relato, también tenía encuentros con chicos que conocía mediante una app de citas gay.

Historia que involucra a integrante de EEG

Todo habría empezado después de que la joven terminara una relación y decidiera utilizar Bumble para conocer nuevas personas. Fue en esta aplicación donde hizo match con un personaje relacionado con Esto es guerra, a quien identificó como un 'guerrerito'.

Tras conversar durante un tiempo, ambos habrían acordado encontrarse en el departamento del famoso. Según el relato que fue compartido durante la presentación, la cita comenzó de manera tranquila, con una tabla de quesos y una botella de vino.

Sin embargo, de acuerdo con la historia contada por la seguidora, el integrante del reality habría sido bastante directo respecto a sus intenciones. Aunque la situación no habría sido del agrado de la joven inicialmente, decidió continuar con el encuentro.

La parte más llamativa llegó cuando ella ya esperaba un taxi para retirarse del departamento. En ese momento, un hombre tocó la puerta y el integrante de Esto es guerra le abrió para hacerlo pasar.

Grindr y el misterioso 'guerrerito' de EEG

Según el testimonio, el nuevo visitante se quedó esperando en el mueble mientras la joven, intrigada por la situación, preguntó quién era.

El hombre le habría explicado que acababa de conocer al famoso mediante Grindr, una aplicación de citas dirigida principalmente a hombres que buscan conectar con otros hombres.

La revelación provocó la reacción del 'Loco' Wagner, quien tomó la situación con humor y comentó sobre la posibilidad de que el personaje tuviera encuentros tanto con hombres como con mujeres.

La historia también despertó la curiosidad de Yaco Eskenazi, quien quiso saber de quién se trataba. Wagner decidió no revelar el nombre del supuesto protagonista, aunque sí dejó un detalle: el integrante no sería peruano.

Ante esa pista, Yaco Eskenazi aseguró reconocerlo y lanzó: "Ya sé quién es. A él le gusta esa vaina, pero es buena gente".

Así, el relato expuesto por Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner terminó poniendo bajo los reflectores a un integrante de Esto es guerra, señalado en una anécdota que comenzó en Bumble y continuó con un segundo encuentro conocido mediante Grindr, una app de citas gay.