Ricardo Gareca se rinde ante jugador de Cienciano tras histórica campaña en Copa Sudamericana

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano viene dando la hora en la Copa Sudamericana y su gran campaña ya genera comentarios de distintas figuras del fútbol. Esta vez fue Ricardo Gareca quien habló del 'Papá' y, además de resaltar su rendimiento como visitante, se rindió ante el nivel de un futbolista que conoce muy bien porque llegó a convocarlo durante su etapa al frente de la selección peruana.

Gareca destacó gran momento de Cienciano

La campaña internacional de Cienciano no ha pasado desapercibida. El equipo cusqueño consiguió meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a rivales de peso como Lanús de Argentina y Botafogo de Brasil.

Para Ricardo Gareca, sin embargo, lo que viene haciendo el conjunto imperial no se explica únicamente por su condición de local y por jugar en la altura de Cusco. El entrenador argentino destacó que Cienciano también ha sabido plantarse cuando le tocó jugar fuera de casa.

"No solamente Cienciano es fuerte de local, también saca puntos de visitante; no solamente emplea la altura, la sabe manejar y de visita es un equipo que se ha tornado fuerte, viste", sostuvo durante una entrevista con Flashcore.

Y es justamente ahí donde el 'Tigre' encontró uno de los puntos fuertes del equipo: el rendimiento de sus jugadores. Gareca consideró que el buen trabajo del comando técnico permitió que varios futbolistas sacaran a relucir su mejor versión.

Gareca se rindió ante Alejandro Hohberg

Entre todos los nombres del plantel, Ricardo Gareca puso especial atención en Alejandro Hohberg, a quien conoce de su paso por la selección peruana. El estratega recordó que él mismo lo convocó durante su etapa como técnico de la Bicolor y ahora lo ve convertido en una pieza fundamental para Cienciano.

"Eso lo lleva a uno a pensar que no solo el técnico está haciendo bien las cosas, sino que ha explotado bien a sus jugadores como Hohberg, a quien conozco y fue convocado por mí, y ahora está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor del equipo", señaló.

Gareca también explicó que una de las claves está en la posición que ocupa actualmente el futbolista. Según comentó, el técnico lo ha acomodado como un '10' suelto, dándole libertad para manejar los hilos del equipo y generar juego.

Pero Hohberg no fue el único que recibió reconocimiento. El 'Tigre' también resaltó el trabajo de Horacio Melgarejo y su cuerpo técnico, así como el aporte de Christian Ruggeri, sobrino del recordado exfutbolista argentino Oscar Ruggeri.

"Sin lugar a dudas, el técnico Melgarejo y su cuerpo técnico tienen un gran mérito", afirmó Gareca, quien también destacó que Cienciano juega compacto, sale jugando y aprovecha bien los centros.

Así, Ricardo Gareca se rindió ante la campaña de Cienciano y, especialmente, ante el gran momento de Alejandro Hohberg, a quien destacó como uno de los conductores del equipo imperial. Ahora, el 'Papá' buscará seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana.