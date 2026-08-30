Trujillo: secuestran a empresario minero y asesinan a cuatro personas dentro de camioneta

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

A horas de la madrugada, criminales secuestraron a Jens Marty Lara Tantaquilla (31 años), un hombre que se dedica a la compra y venta de mineral. Según información cercana al empresario es oriundo del distrito de Chilla, provincia de Pataz, región La Libertad.

Información del desarrollo del ataque

El ataque y el posterior secuestro ocurrieron a solo dos cuadras de la DIRINCRI de Trujillo. Para ser más precisos, los delincuentes ejecutaron su plan frente al Ovni, establecimiento que anteriormente funcionaba como dependencia de la Policía de Estado.

Ante este nuevo episodio de violencia, el general de la Región Policial La Libertad deberá responder si mantendrá su postura de que en Trujillo no existe crimen organizado y que no son necesarias estrategias ni unidades especializadas para enfrentar a las organizaciones criminales.

Asesinaron a sus cuatro acompañantes

Criminales asesinaron a los acompañantes que se encontraban dentro del vehículo. Entre ellos había dos mujeres y dos hombres, Andrea Monzón, pareja del empresario, Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez

También viajaban dos varones. Los atacantes vestían uniformes policiales del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada (GRECCO).

Personal de la policial y médicos forenses se aproximaron a la escena del crimen

Jens Lara permanece desaparecido tras ataque

En medio de la investigación, uno de los principales puntos por esclarecer es la situación de Jens, cuyo paradero continúa sin ser determinado. Se desconoce dónde se encuentra el hombre tras el violento episodio.

Fuentes policiales confirmaron a Extiosa que el joven empresario ha sido secuestrado durante el ataque. Su desaparición constituye otro de los elementos que las autoridades deberán esclarecer como parte de las investigaciones del caso.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre su ubicación ni sobre las circunstancias exactas en las que habría sido separado de la camioneta. Su paradero permanece desconocido mientras avanzan las diligencias.

Secuestrado fue detenido por minería ilegal

Jens también aparece en antecedentes relacionados con una investigación por presunta minería ilegal. En febrero de 2020 fue detenido durante un megaoperativo contra esta actividad ilícita.

En aquella intervención se incautaron más de 200 kilos de oro, valorizados en US$10 millones, durante un operativo desarrollado simultáneamente en Lima, La Libertad, Arequipa, Nazca y Piura.

El general Raúl del Castillo, entonces director de Medio Ambiente de la Policía, informó que fueron capturadas 18 personas, incluidos dos extranjeros, presuntamente vinculadas con la organización criminal Los Topos del Frío.

Así, el violento ataque registrado en Trujillo deja cuatro personas asesinadas dentro de una camioneta y mantiene abierta la búsqueda de Jens. Hasta el momento, se desconoce su paradero, mientras las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.