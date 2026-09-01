Bebé abandonada en Puente Acho ya tiene un hogar temporal gracias al MIMP

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La historia de Milagros Martina, la bebé encontrada en situación de abandono en las inmediaciones del Puente Acho, tomó un nuevo rumbo. Tras recibir atención médica y ser estabilizada, la recién nacida quedó bajo protección de la Unidad de Protección Especial (UPE) Lima Centro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que dispuso una medida de acogimiento familiar para garantizar su cuidado y bienestar.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, informó que la decisión fue adoptada luego de una evaluación legal, social y psicológica realizada por el equipo técnico del sector.

Como resultado, se determinó que una pareja integrante del Banco de Familias Acogedoras reúne las condiciones necesarias para brindar a la menor un entorno seguro, estable y afectivo.

Milagros Martina queda bajo protección

La bebé permanecerá temporalmente al cuidado de Bryan Chacaliaza, auditor, y Bárbara Chávez, nutricionista, quienes forman parte del Banco de Familias Acogedoras del MIMP. Para ambos, esta representa su segunda experiencia como familia acogedora.

La medida busca garantizar que Milagros Martina cuente con los cuidados necesarios mientras las autoridades competentes determinan su situación familiar y las acciones que correspondan. En este proceso, el MIMP señaló que se priorizará en todo momento el interés superior de la niña.

"De inmediato, se dictó la medida de protección para garantizar el cuidado y bienestar de Milagros Martina. Nuestro compromiso es actuar a tiempo y proteger a quienes más lo necesitan", señaló la ministra Mara Seminario.

El acogimiento familiar constituye una medida excepcional y temporal destinada a niñas, niños y adolescente s que se encuentran en situación de desprotección familiar. Durante este periodo, una persona o familia sin vínculo consanguíneo asume su cuidado luego de pasar por una evaluación que permita determinar si cuenta con las condiciones adecuadas.

#NotaDePrensa | 💙 Milagros Martina ya se encuentra bajo la protección del MIMP



👶🏽 Milagros Martina, la bebé encontrada en situación de abandono en las inmediaciones del Puente Acho, ya se encuentra bajo protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llegó... pic.twitter.com/2AQlmCMBJW — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 1, 2026

Hay 720 familias registradas

El caso de Milagros Martina también pone en evidencia la importancia del Banco de Familias Acogedoras como alternativa de protección para menores que no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen.

A julio de 2026, el MIMP contaba con 720 familias registradas en este banco. Estas personas y hogares pueden brindar temporalmente cuidado y protección a menores mientras las autoridades determinan su situación familiar y las medidas que correspondan.

Las personas interesadas en convertirse en familias acogedoras pueden conocer los requisitos y el proceso de inscripción mediante los canales oficiales del MIMP. También pueden comunicarse con la Línea ANNA 1810, gratuita, o acudir a la sede ubicada en el jirón Camaná 616, en el Cercado de Lima.

Por ahora, Milagros Martina permanece protegida y acompañada por una familia que asumió temporalmente su cuidado. El siguiente paso estará en manos de las autoridades, que deberán determinar su situación familiar y las medidas que garanticen su bienestar a largo plazo.

El caso demuestra que, ante una situación de desprotección, una respuesta rápida puede abrirle a una menor la posibilidad de crecer en un entorno seguro mientras se resuelve su futuro.