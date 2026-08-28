Indecopi respondió: evalúa medida cautelar que podría reactivar el proceso concursal de Universitario

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que sus secretarias técnicas ya recibieron la medida cautelar concedida por el Poder Judicial a Gremco Corp SAC.

La resolución judicial dispone levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario de Deportes, que permanece paralizado desde 2021. El organismo precisó que la evaluación corresponde a la Comisión de Procesos Concursales (CCO) y a la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO).

Comunicado de Indecopi sobre procedimiento concursal de Universitario

Medida del Poder Judicial favorece a Gremco

El Poder Judicial concedió la medida cautelar solicitada por Gremco y ordenó restablecer provisionalmente la tramitación del procedimiento concursal del cuadro crema. La disposición permanecerá vigente mientras se resuelve el proceso principal.

La decisión también contempla que Indecopi adopte las acciones necesarias para una eventual convocatoria, tramitación y desarrollo de la Junta de Acreedores de Universitario. Sin embargo, esto no significa que Gremco haya recuperado automáticamente el control del club.

Poder Judicial le ha dado una cautelar a Gremco que levanta la suspension del proceso concursal de Universitario

Para concretar una eventual Junta de Acreedores deberán cumplirse los procedimientos establecidos por la legislación concursal, incluidos los plazos y publicaciones correspondientes. Por ello, la reunión no se produciría de manera inmediata.

Universitario enfrenta nuevo escenario

El proceso concursal de Universitario se encuentra suspendido desde la entrada en vigencia de la Ley 31279, que estableció un régimen especial para los clubes deportivos sometidos a procedimientos concursales. La medida judicial vuelve a generar incertidumbre sobre el futuro administrativo de la institución.

En paralelo, la institución crema cuestionó la resolución judicial y anunció acciones legales contra el fallo que favorece a Gremco. La administración de Universitario sostiene que existen normas posteriores que deben ser consideradas en la controversia.

El administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, preparada defensa legal

El escenario también involucra el plan de reestructuración del club y las obligaciones pendientes con sus acreedores. La eventual reactivación del proceso podría permitir que estos asuntos vuelvan a ser tratados dentro de las instancias concursales correspondientes.

Por ahora, Indecopi mantiene bajo evaluación la medida cautelar y evitó adelantar una posición sobre sus efectos. Así, el futuro del proceso concursal de Universitario continúa pendiente de la revisión de los órganos competentes, mientras Gremco busca hacer efectiva la resolución judicial.