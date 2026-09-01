Magaly destruye a Mario Irivarren por tomarse una foto con ella desprevenida: "Migajero y chupe de Farfán"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a generar polémica tras arremeter contra Mario Irivarren por una fotografía que el conductor consiguió junto a ella durante un encuentro en un conocido bar. La periodista cuestionó que el exchico reality aprovechara la imagen, tomada cuando ella no estaba posando, para promocionar su programa de streaming y ganar exposición en redes sociales.

Magaly arremete contra Mario Irivarren

Según contó Magaly, ella estaba disfrutando de una reunión junto a su círculo cercano de amigos, cuando Irivarren consiguió aparecer en una fotografía en la que la conductora se encontraba detrás de él. Para la periodista, el hecho no fue una simple coincidencia ni un gesto espontáneo, sino una manera de conseguir contenido que posteriormente pudiera utilizarse públicamente para promocionar su espacio digital.

Además, la conductora de 'Magaly TV La Firme' dejó claro que no considera a Irivarren parte de su círculo cercano. Por ello, cuestionó que buscara una fotografía con ella sin acercarse directamente a pedirle una imagen. En ese contexto, lo calificó como un "fan confundido" y "migajero", al considerar que estaría intentando obtener algún tipo de cercanía aprovechando su presencia.

"Estoy acostumbrada a que la gente me pida fotos, pero también tengo fans confundidos, aquellos que realmente, por un lado no quieren ser fans míos, pero por otro lado creo que sí lo son; persiguen una fotito conmigo, están como migajeros intentando que salga atrás", expresó.

Asimismo, Magaly vinculó el episodio con la relación laboral que actualmente mantiene Mario Irivarren con Jefferson Farfán. La periodista lanzó duras críticas contra el conductor de 'La Manada' y lo tildó de "chupe" del exfutbolista, sugiriendo que estaría buscando congraciarse con su jefe y aprovechar cualquier situación que pueda favorecer su exposición.

¿Qué dijo Mario sobre la foto?

La fotografía, además, generó una reacción inmediata en redes sociales. Irivarren publicó la imagen en su cuenta de Instagram junto con una particular frase, logrando más de 25 mil 'Me gusta' y numerosos comentarios. Jefferson Farfán también intervino en la publicación con un mensaje dirigido a ambos, lo que incrementó la atención sobre el inesperado encuentro.

"El que tenga miedo de morir, que no nazca. GAAAAA", escribió Irivarren, mientras Farfán comentó: "Con mi tía 8:30 LOS AMO".

De esta manera, una fotografía aparentemente casual terminó convirtiéndose en motivo de enfrentamiento televisivo. Magaly dejó entrever que no le agradó que Mario utilizara su imagen para generar contenido y promoción, mientras el conductor continuó capitalizando la situación en sus redes sociales y en el entorno de su programa de streaming.