Puente Piedra: Vecinos de Lima Norte piden que se elimine permanentemente peaje de Rutas de Lima

Vecinos de Lima Norte marcharon por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra, para exigir la eliminación permanente de las garitas de control de peajes de la concesionaria Rutas de Lima.

Con enormes pancartas, un gran grupo de personas provenientes de los distritos de Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y Zapallal llegó hasta dicha carretera para pedir no solo que se suspenda, sino que se elimine permanentemente el control de peajes.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, uno de los asistentes no pudo evitar su indignación por lo sucedido con Rutas de Lima, afirmando que existiría una recaudación millonaria por parte de la concesionaria, la cual nunca se vio reflejada ni en obras, ni vías alternas.

"No hay vías alternas, no hay obras. Hay una recaudación millonaria por parte de Rutas de Lima; sin embargo, aquí no se puede ver que es lo que están haciendo", indicó a nuestro medio.