Ana Zegarra rechaza acusaciones y anuncia acciones legales: "No puede estar en tela de juicio mi trabajo por falsos"

La vocera de Somos Perú, Ana Zegarra, se pronunció respecto a las acusaciones en su contra por presuntamente haber recibido dinero a cambio de favores. La parlamentaria negó dicha imputación y señaló que tomará acciones legales contra la empresaria que se encuentra involucrada en el caso.

Rechazó estar involucrada en pagos irregulares

Mediante conferencia de prensa, la parlamentaria también se pronunció respecto a las sentencias que tiene en su contra por falsedad ideológica y otros delitos. Sobre ello, reconoció su situación judicial y explicó detalles.

"Una grave denuncia que es falso, totalmente falso, porque en ningún momento la señora ha efectuado pago alguno hacia mi persona, más bien, yo la reto a la señora que muestre los supuestos váuchers que ha mandado a mi nombre", dijo a los medios este miércoles 30 de julio.

De tal modo, Ana Zegarra aseguró que es "totalmente falso" lo mencionado por una empresaria del rubro construcción, quien la acusó de recibir dinero a cambio de favores. Según precisó, en ningún momento se efectuó algún pago hacia su persona, por lo que la retó a mostrar los comprobantes de dichas transacciones.

Ante las acusaciones, Zegarra rechazó que se le cuestione por hechos que no habrían ocurrido, por lo que señaló que tomará acciones legales contra la empresaria que la acusó de presuntos pagos irregulares. "No puede estar en tela de juicio mi trabajo por falsos y porque una persona que no muestra ninguna evidencia", agregó.

Reconoció sentencias en su contra

En otro momento, la vocera de Somos Perú fue consultada sobre las condenas que pesan en su contra por falsedad ideológica y falsificación de documentos. Sobre esto, Zegarra precisó que las dos sentencias se deben a un tema de duplicidad de partida de nacimiento de su menor hija.

En tal sentido, reconoció que existen dichas sentencias y aseguró haber cumplido con la medida judicial; sin embargo, calificó de "injusta" la resolución del Poder Judicial, que la sancionó dos veces por el mismo hecho.

Cabe mencionar que, sobre una presunta omisión de dicha información judicial, Zegarra indicó que en su momento no notificó su situación debido a que ni ella ni su abogado habrían recibido la notificación de la sentencia.

"Es algo que ya se cumplió y estoy totalmente a poder participar y poder actuar, me he allanado a los principios de la ley y he cumplido fielmente con todo lo que han ordenado", enfatizó la legisladora.

De esta manera, la vocera de Somos Perú, Ana Zegarra, rechazó las acusaciones en su contra sobre un presunto recibimiento de dinero a cambio de favores. En otro momento, reconoció las sentencias que existen en su contra por falsedad ideológica.