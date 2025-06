Puente Turístico Miraflores-Barranco: Anuncian cierre parcial de la Bajada Armendáriz por obras

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Miraflores anunció que este fin de semana se ejecutará un cierre parcial en la Bajada Armendáriz para iniciar la instalación de vidrios curvos en los laterales del Puente Turístico Miraflores-Barranco.

¿En qué horarios se realizará el cierre de la Bajada Armendáriz?

No obstante, las obras no afectarán el tránsito vehicular durante las celebraciones por el Día del Padre, el domingo 15 de junio. El cierre se aplicará en dos turnos: desde las 11:00 p.m. del viernes 13 hasta las 7:00 a.m. del sábado 14, y desde las 11:00 p.m. del domingo 15 hasta las 5:00 a.m. del lunes 16 de junio.

La comuna precisó que con la reapertura de la vía también se habilitará uno de los carriles en sentido norte-sur, previamente ocupada por la grúa, cuya calzada ya ha sido completamente rehabilitada.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Durante la restricción, los conductores que se desplacen de norte a sur desde el Circuito de Playas deberán tomar la subida San Martín hacia la avenida Del Ejército, girar a la izquierda en la avenida José Pardo y continuar por la avenida Ricardo Palma hasta incorporarse a la vía auxiliar de Paseo de la República en dirección sur.

Otra alternativa es utilizar la Bajada Balta, continuar por la avenida Benavides y retomar la avenida Paseo de la República.

En sentido contrario, los vehículos que se dirijan de sur a norte desde Barranco podrán tomar la salida 2 a la altura de la avenida 28 de Julio para acceder a la vía auxiliar de Paseo de la República.

Desde allí, deberán girar a la izquierda en la avenida Ricardo Palma, seguir por la avenida José Pardo y conectar con la avenida Del Ejército hasta la subida San Martín. Otra opción es avanzar por Paseo de la República, girar en Ricardo Palma, continuar por la avenida Diagonal y tomar la Bajada Balta en dirección norte.

¿Qué es el corredor Miraflores-Barranco?

La Municipalidad de Miraflores puso en marcha un proyecto integral para transformar la conexión entre Miraflores y Barranco, dos distritos clave de Lima Metropolitana, con el objetivo de fortalecer su valor turístico y mejorar la movilidad urbana.

El plan contempla la renovación de espacios peatonales y vehiculares, junto con la modernización del entorno urbano. Además, se han instalado cámaras inteligentes en puntos estratégicos, lo que permite supervisar el desarrollo de las obras y reforzar la seguridad en el área.

