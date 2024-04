¿Qué es de la vida de Run Run? Zorrito cumplió dos años en la Granja Porcón y este es su estado

Run Run, el zorrito más famoso del Perú, ha cumplido dos años desde su llegada a la Granja Porcón y aquí te contamos como se encuentra este pequeño animal que fue encontrado en Comas en 2021.

Tras su rescate en noviembre de dicho año, este mamífero, que había sido visto jugando con perros en el distrito limeño, fue enviado a la Granja Porcón en 2022.

A 25 kilómetros de la ciudad de Cajmarca, Run Run lleva dos años viviendo en este nuevo espacio donde recibe una dieta balenceada de frutas y carne.

Y aunque veces ha intentado escapar, especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre monitorean constantemente su situación. De hecho, aseguran que se encuentra en buen estado y no ha registrado problemas desde su arribo.

Con relación al zorro no hay ninguna novedad, está bien, está tranquilo. No ha tenido problemas en este tiempo, es una especie que suele vivir 20 años", indicó Lucio Gil Perleche a la Agencia Andina.

Los consecuencias de haber recibido una crianza como si fuera una mascota canina aún acompañan a Run Run luego de más de dos años.

Pese a los intentos de los especialistas para que viva acompañado de otros de su especie, este zorrito prefiere estar solo. De hecho, cuando recién había llegado fue colocado junto a una hembra, pero fueron separados al poco tiempo por las constantes peles que tenían.

"No quiere estar con otro de su especie. Los zorros no son de estar en grupo como los perros, ellos se juntan solo en época de apareamiento y luego hacen su vida aparte. (...) En dos oportunidades hemos intentado acercar otros animales de su especie a la jaula y no quiere. Ahora está solo", informó.