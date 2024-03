Susy Días lanza su nueva dieta por Semana Santa: "Tantos días no creo que me aguantas"

29/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La famosa exvedette Susy Díaz es una de las figuras de la farándula que mas espera la llegada de la Semana Santa, ya que es creyente de la religión católica. Pese a tratarse de una fecha emotiva y reflexiva, Susy no pudo evitar lanzar una nueva dieta al respecto.

La también cantante e influencer fue abordada por un conocido medio local mientras visitaba la iglesia e instó a los ciudadanos a hacer el recorrido de las 7 iglesias, más no de los 7 bares o discotecas; posiblemente en referencia a las enormes fiestas que se arman en varias ciudades como Ayacucho y Cusco.

"La Semana Santa es una fecha muy especial para reflexionar, yo veo que muchos prefieren recorrer los siete bares, las siete discotecas y hay una amiga, la más brava de todas, que recorría los siete maridos. Muchos no van a misa por preferir la diversión, es por ello que he lanzado una nueva dieta", declaró Susy a Trome.

En ese sentido y muy fiel a su estilo, la exmadre de la patria lanzó una de sus dietas. " La dieta de la Semana Santa, es que tantos días no creo que me aguantas . Pero hay que cumplir con los mandamientos, no es solo para conocerlos, hay que practicarlos y así tienes larga vida", agregó.

¿Qué opina sobre Christian Cueva?

En otro momento, la madre de Florcita Polo fue consultada sobre las personas que son infieles, ya que en las últimas semana la farándula peruana se ha visto escandalizada por varios ampays de Magaly Medina. Susy habló del tema e hizo énfasis en el caso de Christian Cueva.

"Claro, que sean más espirituales, que cambien su vida, respeten su hogar y a la esposa. Voy a rezar por todos ellos. He visto que Cuevita estuvo en un retiro espiritual y me da mucho gusto porque tiene una familia, su esposa sufría bastante, creo que hay que olvidar y perdonar", opinó.

Finalmente, relató que cuando era niña su mamá quería que sea monja, pero eso no se dio. "Sí, mi mamá quería que alguien de la familia sea de la religión, pero me vengué y fui vedette. Ahorita mi mamita está muy feliz y orgullosa de mí, recuerdo que desde chiquita me llevaba todos los domingos a misa", sentenció.

De esta forma, queda comprobado que Susy Díaz no pierde su estilo sin importar que estemos en Semana Santa, ya que se atrevió a lanzar una nueva dieta: "La dieta de la Semana Santa, es que tantos días no creo que me aguantas".