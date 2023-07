Ciudadano disfrazado del zorro 'Run Run' y en patines se roba el show en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2023

En patines y con una bandera en mano, un ciudadano disfrazado del zorro 'Run Run' se robó el show en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2023, ya que realizó grandes piruetas en las pistas de la av. Brasil.

Con notable felicidad por las Fiestas Patrias, este hombre causó furor en la antesala al evento tradicional que será protagonizado por las distintas unidades de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En intervención con nuestra reportera, el peculiar sujeto contó que su llegada a la av. Brasil fue a las 6:00 a. m. Asimismo, compartió su alegría por el retorno del Desfile Cívico Militar, luego de tres años de ausencia por la pandemia de la Covid-19.

"Desde las 6:00 a.m. estoy acá, he tenido que madrugar. Sí por la pandemia, por su culpa (No hubo 3 años consecutivos Desfile Cívico Militar)", dijo a nuestro medio.