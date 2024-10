Rafael López Aliaga propone colocar DNI en cascos de motociclistas para combatir la criminalidad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propuso el pasado lunes 21 de octubre que los motociclistas lleven impreso el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los cascos, ello como medida para combatir la criminalidad.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre se refirió a la norma que prohíbe la circulación de motos lineales con dos pasajeros en las Municipalidades de Puente Piedra e Independencia y apuntó que es respetuoso de las decisiones de los alcaldes.

"Es decisión de cada alcalde; cada distrito es distrito. Estamos evaluando otra ordenanza nosotros, que es poner una identificación en el casco con el DNI de quien maneja. Son varias alternativas. Respeto mucho la decisión de cada alcalde, me llevo muy bien con todos", declaró.

Asimismo, Rafael López Aliaga indicó que si la Policía Nacional del Perú (PNP) no cuenta con el equipamiento necesario para luchar contra la delincuencia, las medidas que se adopten no tendrán efecto e informó que antes de diciembre se entregarán 1600 motos más a la institución policial.

"Si no hay equipamiento ni motos para la Policía, por las puras es. Antes de diciembre, estamos dando 1,600 motos más a la PNP, pero lo que me piden son cámaras. Para Lima necesitan 100,000 cámaras. Si el Ejecutivo quisiera, habría cámaras, pero no hay voluntad. Esto lleva varios años. Nosotros con la plata municipal estamos haciendo la inversión en lo que debería hacer el Ministerio del Interior", agregó.