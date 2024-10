Rectora de UNMSM rechaza acusaciones de tacha sistemática a candidatos opositores: "Yo soy democrática"

En conversación con Exitosa, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, rechazó los cuestionamientos sobre tachas sistemáticos a candidatos opositores que postulan como decanos. Sostuvo que se trata de un pleito interno en cada facultad y precisó que es una persona democrática.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', la rectora de la 'Decana de América' se pronunció sobre las acusaciones que existen en su contra como el que estaría detrás de las descalificaciones a las listas opositoras de la actual rectoría como el caso de Ruth Shady, Marcel Velásquez, Ricardo Cuenca, entre otros.

Ello se daría a pocos días de las elecciones para decanos de las 20 facultades, miembros consejeros y para la nueva Asamblea Universitaria. En ese sentido, Jerí Ramón reiteró que ella respeta las normas establecidas y del reglamento del Comité Electoral de San Marcos, y por ende, rechaza todas las acusaciones.

"Yo ni siquiera puedo dialogar con ellos (Comité electoral) por la transparencia. (...) El reglamento pasa a normas, se aprueba y va al Comité Electoral, por lo tanto ahí no hay nada que se pueda mover o cambiar", expresó en un inicio la rectora.

Respecto a una aparente tacha sistemática contra la antropóloga y arqueóloga Ruth Shady, Jeri Ramón indicó que le tienen "gran consideración" y jamás podría cuestionar sus actitudes hasta el punto de calificar que todo sería a raíz de un "pleito interno en cada facultad" y no porque ella esté interponiéndose o tratando de darle desventaja en las elecciones.