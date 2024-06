Rectora Jeri Ramón critica reajuste de presupuesto que afecta universidades públicas: "No podemos hacer conferencias y seminarios"

En exclusiva para Exitosa, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, dio a conocer el estado económico de la casa de estudios ante recortes en el presupuesto.

En diálogo con Nicolás Lúcar, para el programa Hablemos Claro, la autoridad universitaria mostró su preocupación ante el estado actual y cómo esto viene afectado las oportunidades y recursos para los estudiantes y profesores de la Decana de América.

Lamentó que los alumnos no puedan competir ante el recorte notable del presupuesto. Sin embargo, señaló que las autoridades económicas del país se acercaron a ellos para ver una solución, aunque todavía no se dio la conversación.

Lamentó que los recursos producidos por la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos no puedan ser utilizados en su totalidad debido a temas burocráticos.

"El año pasado nosotros hemos generado 250 millones, es decir, el 35% del presupuesto. Pero de ese recurso, no me dejan gastar todo, me van dando los textos presupuestales conforme el Ministerio de Economía decide", continuó Jerí Ramón.