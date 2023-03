"Reinas sin corona": película donará porcentaje de la taquilla a víctimas de feminicidio

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las protagonistas de las película "Reinas sin corona", Alexandra Graña y Francisca Aronsson, anunciaron a Exitosa Noticias que un porcentaje de la taquilla será destinada para los huérfanos de las víctimas de feminicidio.

Las actrices, que darán vida en la ficción a Sonia y Jimena respectivamente, aseguraron que esta producción es más que una película y apuntó a trascender la pantalla grande.

"Es una película que tiene mucho propósito. No solo es poner nuestro granito de arena, sino que un porcentaje de la taquilla irá para los huérfanos de las víctimas de feminicidio. Se trata de ayudar desde todos los lados", declaró Alexandra Graña.

Solo para el mes de enero, 15 mujeres ya habían perdido la vida por casos de violencia en Perú. De hecho, 13 de ellas fallecieron por ataques de sus parejas o exparejas. Además, el centro de emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta 11 mil 657 casos de violencia contra la mujer atendidos este año.

Ante esta realidad, Francisca Aronsson reconoce que es una problemática preocupante y difícil de combatir. "Es complicado hacer que desaparezca el maltrato a la mujer. La idea es que las personas que vean la película reflexionen sobre eso y traten de cambiar esas cosas", señaló.

"Es una película importante en este momento para concientizar a la población de lo que estamos viviendo. Esto es una realidad que lamentablemente estamos normalizando. Se escuchan casos de feminicidios todos los días en los noticieros y se ha normalizado", agregó Alexandra Graña

Como parte de la campaña publicitaria, la producción realizó un experimento social para ver la reacción de los ciudadanos ante un supuesto caso de violencia. El resultado hizo pensar a Francisca Aronsson sobre las personas que no intervienen por medio a también salir heridas.

"Se toca un tema muy importante en la película. Hay gente que son testigos y, para no meterse en el problema, prefieren mantenerse al margen. Ahí, te conviertes automáticamente en cómplice", dijo sorprendida.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa

La experiencia de grabar esta película

Ambas actrices admitieron que grabar las escenas no fue fácil para ellas. No solo por la rudeza de las secuencias, sino también porque se pusieron en el lugar de las víctimas. "Todo lo que grabamos no fue divertido porque era muy fuerte. Fran y yo no tuvimos dobles. Todas las escenas violentas las hicimos nosotras", indicó Graña.

¿Cuándo podrás ver "Reinas sin corona"?

Este film peruano llegará oficialmente a la pantalla grande todos los cines del Perú el jueves 9 de marzo. Sin embargo, en conmemoración del Día de la Mujer, llegará a algunas salas el 8 de marzo.