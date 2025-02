Representante de Cancillería asegura que pedido de "certificado de pobreza" a madre deportada fue un "mal entendido"

En entrevista con Exitosa, el embajador Pedro Bravo, director general de las comunidades peruanas en el exterior aseguró que el pedido de un "certificado de pobreza" a una madre deportada del país norteamericano fue un "mal entendido".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Bravo explicó que, para acceder a la ayuda humanitaria, los detenidos deben acreditar su situación de vulnerabilidad a través de documentos emitidos por una autoridad pública. Sin embargo, enfatizó que no se requiere el mencionado certificado.

"Yo comprendo totalmente la indignación. Solamente una precisión: el consulado no le exigió ningún certificado de pobreza. Tenemos un mecanismo de asistencia humanitaria, ese mecanismo tiene mucha flexibilidad, pero depende del cónsul. Él tiene que decidir. No tengo yo que probar, solamente tengo que acercarme al cónsul y presentar la documentación donde se conste la situación de alta vulnerabilidad", declaró para nuestro medio.

Pedro Bravo indicó que el caso de María Eduarda Bolaños, una madre separada de su hija en Estados Unidos, es "complejo". Como se sabe, ella enfrenta una orden de deportación mientras su hija de 6 años permanece bajo el cuidado de una vecina.

"El caso es un poco complejo, (...) pero este el juez de migración determinó que no solamente que no se puede, sino incluso si se pudiera no lo recomendaba. Entonces lo que se buscó es darle la custodia a un familiar o a una persona de confianza. Eso es lo que ocurrió", mencionó.