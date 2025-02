Peruanos que migraron a EE. UU. tras ser víctimas de extorsiones temen ser deportados por gobierno de Trump

Peruanos que migraron a Estados Unidos (EE. UU.) tras ser víctimas de extorsión en Perú temen ser deportados tras la orden dada por el presidente de dicho país, Donald Trump. Un dominical recogió el desgarrador testimonio de uno de nuestros compatriotas que atraviesa esta complicada situación.

El último viernes 31 de enero, a las 10:30 p.m. llegaron los primeros 34 peruanos deportados en el segundo gobierno de Donald Trump en EE. UU. y en los próximos días se espera la llegada de otros 40 connacionales que están retenidos en un albergue de San Diego.

En ese marco, el dominical 'Punto Final' recogió el testimonio de Thiago, un peruano que reside en EE. UU. y que, al igual que él, otros compatriotas que viajaron al extranjero en busca de refugio tras ser amenazados y extorsionados por grupos criminales se encuentran atemorizados de retornar al Perú y convertirse en las víctimas mortales de estos facinerosos.

Thiago relató que en nuestro país tenía talleres de confección hasta el año pasado en Los Olivos, hasta que un día una banda criminal conformada por venezolanos le exigían un pago mensual a cambio de no atentar contra su vida.

Decidió denunciar el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero desafortunadamente malos agentes del orden lo dejaron en un lugar desconocido donde lo esperaban integrantes de la banda extorsiva donde "lo golpearon". Tras ello, Thiago tuvo que encontrar una pronta solución: subir a la Bestia para huir del país".