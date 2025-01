"Repsol se ha burlado de Ancón": Alcalde denuncia falta de acción en rehabilitación de playas afectadas por derrame

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, criticó a Repsol por no comunicar su plan de acción para rehabilitar las playas contaminadas por hidrocarburos.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el burgomaestre señaló que la empresa multinacional ha asegurado que ya limpiaron las playas contaminadas. Sin embargo, dichas acciones no han sido certificadas por la OEFA.

"Repsol se ha burlado de Ancón, no nos ha devuelto las playas limpias que es lo primero que le hemos pedido. Su plan de rehabilitación no existe. Ellos mandan su comunicado diciendo que las playas están limpias, pero no tiene ningún valor", declaró para nuestro medio.