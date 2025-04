Restringirán tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central: Conoce AQUÍ el plan de desvío

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, informó que se ha implementado una restricción para los vehículos de carga en la Carretera Central durante los días de Semana Santa.

¿Desde cuándo se aplica esta restricción?

Esta medida, formalizada mediante la Resolución Directoral N.º 006-2025-MTC/18, afecta a los vehículos de carga cuyo peso bruto vehicular supere las 3.5 toneladas. La restricción se aplica en el tramo entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (Centro Poblado Pucará) en ambos sentidos, y se llevará a cabo en los siguientes días y horarios:

Miércoles 16 de abril, desde las 20:00 horas hasta las 8:00 horas del jueves 17 de abril.

Domingo 20 de abril, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Durante estos períodos, los vehículos de carga pesada no podrán circular por la Carretera Central, lo que favorecerá la circulación de vehículos particulares y de menor peso. No obstante, el MTC comunicó que no habrá restricciones en los días 18 y 19 de abril, por lo que el tránsito se desarrollará con normalidad en esas fechas.

¿Cuáles son las alternas que conectan la costa con la sierra central?

Para ofrecer opciones a los usuarios, el MTC recuerda que existen seis rutas alternas que conectan la costa con la sierra central del país:

Óvalo Río Seco - Sayán - Oyón - Ambo: Apta para vehículos livianos y pesados (buses y camiones de hasta 3 ejes). Huaral - Acos - Huayllay - Dv. Cochamarca - Dv. Cerro de Pasco: Apta para vehículos livianos y pesados (buses y camiones de hasta 3 ejes). Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Dv. Cerro de Pasco: Apta para vehículos livianos y pesados (buses y camiones de hasta 5 ejes). Cañete - Lunahuaná - Dv. Yauyos - Huancayo: Apta para vehículos livianos y pesados (buses y camiones de hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos). Pisco - Pámpano - Rumichaca - Plazapata - Huancavelica - Izcuchaca - Huancayo: Apta para vehículos livianos y pesados (buses y camiones de hasta 2 ejes). Chincha Alta - Armas - Plazapata - Huancavelica: Apta para vehículos livianos y pesados.

El Ministerio de Transportes exhortó a los conductores para que respeten las normativas de tránsito, planifiquen sus viajes con antelación y adopten las medidas necesarias para garantizar un traslado seguro. La seguridad vial es un compromiso de todos.

