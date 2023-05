San Isidro: Vecinos denuncian envenenamiento de gatos: "El maltrato animal es delito"

Un nuevo hecho de maltrato animal se estaría registrando en San Isidro. Un grupo de vecinos denunciaron un presunto envenenamiento de gatos en el distrito, pues un gran número de felinos habrían fallecido o desaparecido en los últimos días.

Con carteles en mano, las denunciantes se concentraron a la altura de la cuadra 5 de la calle Libertadores. Allí, una de las principales agraviadas, Rosa Elvira Collazos, detalló públicamente su caso e informó que sus 6 gatos se habrían visto afectados por esta situación. De hecho, indicó que vio morir a la más de la mitad de ellos.

"A mis 4 gatos han envenenado y estoy destrozada, no sé qué hacer, han sido los vecinos, porque son gente de por acá. El sábado murieron 3, el domingo uno más y hay dos desaparecidos, que también están muertos porque no vienen. Todo ha sido envenenamiento, yo los he visto botar espuma, las convulsiones y todo eso", declaró la ciudadana a Canal N.

Rosa Elvira Collazos es una residente del distrito de San Isidro que contaba con 14 gatos en su vivienda hasta que empezó el presunto envenenamiento de gatos. Ahora, solo tiene 8 y cuenta que un grupo de vecinos le había advertido anteriormente que se deshaga de sus mascotas, pues serían dañinos para la comunidad.

"He recibido amenazas de los vecinos. Que el gato ensucia, que rompen, que van a hacer esto o lo otro, que yo estoy mal, que los saque de acá, que los bote. Así me han dicho los vecinos", señaló.

Cabe decir que, ante esta situación, la agraviada fue consultada sobre si ha denunciado el caso ante las autoridades. Al respecto, afirmó que sí, pues su sobrino acudió a la comisaría de San Isidro el último sábado 20 de mayo para comunicarse con los efectivos policiales, quienes aclararon no podían recibir el caso.

"Sí, fue mi sobrino, pero no le han hecho caso, diciendo que no hay a quién denunciar. Esa fue la respuesta de la comisaría. (...) No hay evidencia, no hay información, no hay testigos. Eso nos han dicho", aseguró.