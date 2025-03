San Marcos 2025-II: Hoy es el examen de admisión para Ciencias de la Salud excepto Medicina Humana

08/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, 8 de marzo, se llevará a cabo el examen de admisión para postulantes al Área A o Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La segunda fase del proceso 2025 ya es una realidad, y más de 20 mil inscritos aspiran a obtener una de las ansiadas vacantes en la Decana de América.

Hoy es el examen de admisión para Ciencias de la Salud

Este fin de semana, miles de estudiantes competirán por una vacante en la universidad más antigua de América. Luego de varios meses de ardua preparación y disciplina, los postulantes medirán sus conocimientos en un riguroso examen que tendrá una duración de tres horas.

Este sábado 8 de marzo, se iniciará la jornada con el examen del Área A o Ciencias de la Salud, menos Medicina Humana. Mientras que el domingo, 9 de marzo, solo aquellos que postulen a la Escuela Profesional de Medicina Humana se darán cita en la prestigiosa casa de estudios. Con un total de 29 mil 302 inscritos y solo 5,130 vacantes, los jóvenes buscarán destacar y obtener un lugar dentro de la UNMSM.

¿Qué objetos no debo llevar al examen de admisión San Marcos II?

La hora de ingreso establecida para ingresar a la Ciudad Universitaria es entre las 6 a.m. y las 8:30 a.m., después de ello, ya no se podrá ingresar bajo ninguna circunstancia.

Además, se detalla que entre los objetos prohibidos a llevar al examen están:

Aparatos tecnológicos (celular, laptop, tablet, smartwatch, etc.)

Útiles de escritorio (lápiz, regla, borrador, tajador, etc.)

Libros y cuadernos (hojas, separatas, revistas, etc.)

Artículos de vestir (casaca, jean, correa, polera, gorro, capucha, chullo, etc.)

Joyería (arete, anillo, piercing, reloj, pulsera, collar, etc.)

¿Cómo ver los resultados del examen San Marcos II?

Los aspirantes que rindan sus exámenes este sábado 8 de marzo podrán conocer los nuevos resultados a través del siguiente LINK y siguiendo los siguientes pasos:

Entra al enlace del portal de admisión UNMSM.

Selecciona la modalidad a la que postulaste.

a la que postulaste. Podrás visualizar las carreras profesionales.

Finalmente, verificará la lista de los que pudieron obtener una vacante.

La lista esta organizada por modalidades de ingreso, como traslado interno, deportista calificado, graduados y titulados, traslado externo y más. Luego, también se puede consultar la lista por cada una de las carreras de la Decana de América.

Cabe precisar que el domingo 9 de marzo también se rendirá examen de admisión solo para aquellos que postulen a la Escuela Profesional de Medicina Humana.

De esta manera, se conoció que hoy, sábado 8 de marzo, se llevará a cabo el examen de admisión San Marcos II para estudiantes que postulen al Área de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana.