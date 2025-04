San Miguel: Auto se incendia en plena Costa Verde cerca de la bajada Bertolotto

13/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vehículo se incendió en plena vía de la Costa Verde, a la altura de la subida Bertolotto, en el distrito de San Miguel, generando preocupación entre los ciudadanos que transitaban por la zona. El hecho se registró durante la tarde del domingo 13 de abril y fue alertado por vecinos y conductores que se encontraban cerca del lugar.

Las imágenes difundidas por testigos muestran cómo las llamas consumían rápidamente la parte delantera del automóvil, mientras una columna de humo negro se elevaba y era visible desde distintos puntos de la Costa Verde. El incendio, ocurrido en una vía de alta transitabilidad, obligó a varios vehículos a reducir la velocidad, generando congestión en el tramo afectado.

¿Cómo se produjo el incendio?

Hasta el momento, no se ha determinado con exactitud el origen del fuego. La emergencia fue reportada cerca de las 4:00 p. m., y minutos después, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para atender el siniestro. Gracias a su rápida intervención, el incendio fue controlado en pocos minutos y se evitó que el fuego se extendiera a otras áreas o vehículos.

No obstante, las causas del incidente aún se encuentran en investigación. Las autoridades competentes realizarán peritajes técnicos para determinar si el incendio fue provocado por una falla mecánica, un cortocircuito o alguna otra circunstancia.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores realizar revisiones periódicas a sus vehículos, especialmente antes de conducir por zonas de alta velocidad como la Costa Verde.

🔴🔵#ExitosaPerú | Un automóvil se incendió en plena Costa Verde a la altura de la bajada Bertoloto. Los conductores y vecinos de la zona alertaron a las autoridades a fin de controlar el siniestro.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/i0eppvGM1w — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2025

¿Hubo personas afectadas por el siniestro?

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si había personas al interior del vehículo al momento del incendio. Las autoridades no han brindado información oficial sobre heridos o posibles víctimas, por lo que se espera un pronunciamiento en las próximas horas. En las imágenes difundidas, no se observa la presencia de ocupantes en el auto siniestrado, lo que podría indicar que este fue evacuado a tiempo.

Por otro lado, tampoco se reportaron daños a terceros ni afectaciones en la infraestructura vial de la zona. Sin embargo, el tránsito vehicular fue interrumpido temporalmente mientras los bomberos realizaban su labor y se retiraban los restos del vehículo afectado.

El incendio de este vehículo en la Costa Verde pone en evidencia la necesidad de contar con una respuesta rápida ante emergencias en zonas de alto tránsito. Si bien la situación fue controlada oportunamente por los bomberos.