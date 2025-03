Santiváñez niega haberse enterado de allanamiento a su vivienda por anticipado: "Otro cuento de la Fiscalía"

En exclusiva con Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó haber tenido conocimiento anticipado del allanamiento a su vivienda el pasado 3 de marzo. Además declaró que lo dicho por la Fiscalía no es más que otro de sus "cuentos".

En diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', Juan José Santiváñez comunicó que no tenía conocimiento del allanamiento que se realizó a su vivienda y negó lo que declaró la Fiscalía respecto al proceso.

El titular del Ministerio del Interior contó que previo al suceso ocurrido en su propiedad, fue consultado sobre el evento; pero siempre precisó que desconocía sobre este. En palabras del funcionario, el tomó constancia de ello a través de diversos medios de comunicación.

Como se recuerda, la Fiscalía sospechaba que el ministro del Interior tuviera información entregada por la autoridades policiales debido a su injerencia en la Policía. Esto según Ministerio Público haría que Santiváñez terminara por tener conocimiento sobre el allanamiento sobre su vivienda.

"Ese es otro cuento de la Fiscalía. Te digo porque, yo tenia no tenía conocimiento del allanamiento, el supuesto allanamiento que después se ejecutó fue informado por un medio de comunicación. A los minutos fue publicado por diarios. Y luego por otros periodistas. Yo no me pronunciaba por supuesto allanamiento. Después de 48 horas luego de filtrarse documentos, con mi esposa tomamos la decisión de emitir comunicado y referir que si esta medida fuera real, nosotros nos someteríamos a la práctica fiscal", comunicó.