Vocero de Mininter se disculpa EN VIVO por reportar muerte de joven que sigue en UCI: "Lamentamos esta situación"

En entrevista con Exitosa, el vocero del Mininter, Carlos López Aedo, pidió perdón en vivo tras reportar la muerte del menor herido en Chosica que permanece en UCI.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, López Aedo explicó que la información errada es producto de una descoordinación. A detalle, comentó que el encargado de la investigación fue quien habría reportado la muerte del menor.

En esa línea, López Aedo lamentó lo sucedido y expresó sus "condolencias" con la familia del joven que permanece en UCI. Según comentó, el error en la información se habría dado luego de que el menor fuera trasladado a otro hospital.

El vocero de Mininter comentó que las investigaciones respecto a este caso ya están avanzando. Por lo que, le aseguró a la madre del menor que se dará con los responsables que los terribles actos que han dejado en UCI a su hijo.

La familia del menor herido en balacera en Chosica desmintió en vivo al vocero del Mininter, Carlos López Aedo, tras reporte del supuesto fallecimiento de su hijo. La madre del menor pidió al ministro Juan José Santiváñez que se acerque para que conozca la realidad del caso y contó que su hijo ha perdido partes de sus órganos a causa del ataque.

Además, relató que tras conocer el supuesto fallecimiento de su hijo, fueron rápidamente al hospital. Es allí donde verificaron que su hijo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con una condición muy grave.

"Al saber esa noticia fui al hospital, traté de ir a Cuidados Intensivos para conversar con el doctor, quien me dijo que se encuentra muy grave. Sigue en UCI, no hay ninguna mejoría, pero no había fallecido (...) Pedirle que haga justicia por los jóvenes que fallecieron y por mi hijo que se encuentra muy grave", expresó la madre.